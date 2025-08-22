Сломавший бедро в горах Европы турист шесть дней пил мочу и ел траву ради выживания

Американский журналист отправился в поход по горам в Норвегии, сломал бедро и остался без еды и воды на шесть дней. Об этом сообщает The Washington Post.

Уточняется, что 38-летний репортер Алек Лун из Брайтона, Англия, отдыхал в Норвегии вместе с женой. Когда супруга решила вернуться домой, турист захотел задержаться на четыре дня, чтобы дойти до одного из крупнейших ледников европейской страны через национальный парк Фолгефонна в горах.

Однако в самом начале пути Лун поскользнулся и сорвался вниз, прокатившись по склону. Во время падения мужчина лишился бутылки с водой и телефона, а затем врезался в камень и потерял сознание. Очнувшись, турист ощутил невыносимую боль и понял, что не может двигаться. В течение шести дней он выживал в дикой природе с палаткой и парой шоколадок. Когда еда закончилась, ему пришлось пить собственную мочу и есть траву.

По словам журналиста, сначала он посчитал, что не сможет выжить, поскольку жена не стала бы его искать еще минимум четыре дня. Она знала, что супруг не выйдет на связь в ближайшие дни, так как в горах не было сети. Однако Лун решил, что ему нужно верить в лучшее и ждать, пока его найдут.

Спустя четыре дня супруга туриста действительно забила тревогу, спасатели бросились искать мужчину. Его обнаружили со множеством переломов и обморожением и отправили в больницу. Медики считают, что он сможет полностью восстановиться после случившегося.

Ранее другой путешественник сорвался со смотровой площадки немецкого острова в Балтийском море и не выжил. Бригада экстренного реагирования осмотрела местность на вертолете и наткнулась на тело 32-летнего путешественника.