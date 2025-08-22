Наука и техника
Задержанный в Монголии физик предложил силовикам «дуэль на дозиметрах»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, которого задержали во время проведения замеров радиационного фона в пустыне Гоби (Монголия), предложил силовикам устроить «дуэль на дозиметрах». Они подозревали, что результаты замеров были неверны, рассказал изданию «Коммерсантъ» («Ъ») ученый.

Ожаровского задержали сотрудники полиции и миграционной службы 19 августа. 21 августа стало известно, что его отпустили. Россиянин рассказал «Ъ», что он дал управлению монгольской разведки подробные показания о целях поездки и итогах работ.

Ученый добавил, что разведка передала его дело полиции. Ожаровского подозревают в использовании незарегистрированного в Монголии прибора и в неверных показаниях дозиметров. Он признает вину в отсутствии регистрации аппаратуры, однако физик убежден, что показания дозиметров верны.

«Единственный способ выяснить, кто прав, а кто виноват — съездить в пустыню и повторить наши измерения», — сказал ученый. Он предложил силовикам сделать повторные замеры на двух различных приборах и сравнить результат.

Ранее стало известно, что Ожаровский прибыл в Монголию по приглашению местных экоактивистов, которые выступают против добычи урана.

    Все новости