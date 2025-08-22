Задержаны участники покушений на чиновников в Донецке

В ДНР задержали причастных к покушениям на чиновников

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ задержали двух агентов военной разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным силовиков, двое россиян 38 и 28 лет участвовали в подрывах машин сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР, которые были совершены в марте и декабре 2024 года. Также задержанные готовили теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона.

При этом один из двух агентов был резидентом украинских спецслужб в Донецке. Ему ставились задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств.

Задержанные дают признательные показания.