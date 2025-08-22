Захарова отреагировала на нападение на торгпредство России в Швеции

Захарова: Россия настаивает на обеспечении безопасности посольства в Швеции

Россия настаивает на исполнении Стокгольмом своих обязательств по обеспечению безопасности российского посольства в Швеции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

«Подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей», — отметила дипломат.

По ее словам, власти Швеции не могут, а возможно, и не хотят привлекать к ответственности злоумышленников, осуществляющих эти атаки.

Российское торговое представительство в Швеции в очередной раз подверглось нападению с использованием дрона в ночь на 21 августа. Как сообщалось, с беспилотника на территорию дипмиссии был сброшен пакет с краской.