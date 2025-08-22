Женщин предупредили о повышенном риске развития одного вида рака из-за алкоголя

Онколог Ивашков: Алкоголь повышает риск развития рака груди у женщин на 15 %

Онколог Владимир Ивашков заявил, что рак груди является одним из самых распространенных среди женщин. В своем Telegram-канале он назвал факторы, существенно повышающие риск развития этого онкологического заболевания.

«Регулярное употребление алкоголя (три и более напитка в неделю) повышает риск на целых 15 процентов, причем каждая дополнительная доза добавляет еще 10 процентов риска. Безалкогольные напитки станут отличной заменой», — написал Ивашков.

Среди других факторов риска развития этого вида рака он выделил курение, гормональную терапию, позднее материнство, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, недостаток витамина D и ожирение. Что касается последнего, особенно высока вероятность этой патологии у женщин, набравших лишний вес после менопаузы, предупредил врач.

Ранее кардиолог Мария Чайковская дала советы для долгожительства. По ее словам, важную роль в продлении жизни играет сбалансированная диета.