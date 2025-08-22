Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:11, 22 августа 2025Из жизни

Женщина нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет

В Австралии туристка обнаружила окаменелую жемчужину возрастом 100 миллионов лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kronosaurus Korner

В австралийском штате Квинсленд обнаружили окаменелую жемчужину возрастом около 100 миллионов лет. Об этом сообщает ABC.

Драгоценная находка диаметром почти два сантиметра была найдена в районе Ричмонд, известном значительными палеонтологическими открытиями. Профессор Грегори Уэбб из Университета Квинсленда, который два года верифицировал артефакт, назвал его «невероятно ценным с научной точки зрения».

Жемчужина образовалась внутри раковины гигантского моллюска Inoceramus, обитавшего во внутреннем море Эроманга, которое 100 миллионов лет назад покрывало территорию современной Австралии. Благодаря минеральному составу окаменелость сохранилась практически без изменений. Туристка обнаружила артефакт в 2019 году во время раскопок музея Кронозавр Корнер, где добровольцы помогают в поисках ископаемых.

«Это лишь третья подтвержденная доисторическая жемчужина в Австралии и первая такого размера», — отметил Уэбб. Две предыдущие находки, сделанные в Кубер-Педи, были меньше. Ученые использовали высокотехнологичный анализ для изучения внутренней структуры без повреждения образца. Теперь артефакт выставлен в музее Ричмонда.

Материалы по теме:
Король динозавров. Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
Король динозавров.Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
18 декабря 2021
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном» Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном»Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
19 декабря 2021
«Приоткрыть завесу тайны» В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
«Приоткрыть завесу тайны»В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
17 декабря 2021

Открытие помогает понять, как древние организмы адаптировались к изменениям климата. Моллюски формировали жемчуг вокруг раздражителей точно так же, как их современные потомки. Изучение таких находок позволяет прогнозировать реакцию современных экосистем на изменения окружающей среды.

Ранее жительница США нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия в парк кратеров Арканзаса и планирует использовать его для обручального кольца. Она специально отправилась в национальный парк «Кратер алмазов» в Мерфрисборо после окончания магистратуры, чтобы найти камень для помолвки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца. Выяснилось, что он служил в СБУ

    225-сантиметровый подросток рассказал о трудностях своей жизни

    59-летняя Холли Берри поплавала в бассейне в красном боди

    Женщина нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет

    Раскрыта идеальная разница в возрасте между супругами

    Раскрыта судьба Сырского в случае приезда в Россию для встречи с отцом

    Ночные удары дронов ВСУ привели к возгораниям в Волгоградской области

    В российском городе прогремели взрывы

    Вдоль дороги нашли шесть человеческих голов

    Украинские военные спасли российских бойцов ради сдачи в плен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости