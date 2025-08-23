23 августа 2025 года в России отмечают 81-ю годовщину победы в Курской битве, на Красной площади продолжается фестиваль «Спасская башня». В мире вспоминают жертв работорговли. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 23 августа, у кого из знаменитостей день рождения и какие приметы связаны с этим днем.
Праздники в России
Годовщина победы в Курской битве
23 августа 1943 года завершилась Курская битва — одно из решающих сражений Великой Отечественной войны. Битва на Курской дуге длилась 50 дней, по ее итогам гитлеровские войска перешли от наступления к обороне и уже никогда не имели превосходства над Советской армией. В современной России 23 августа — день воинской славы, то есть официальная памятная дата.
Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
В Москве продолжается ежегодный фестиваль армейских оркестров, который продлится до 31 августа. «Спасская башня» — это большое патриотическое шоу с салютами, музыкой и танцами. Основная площадка — Красная площадь, также мероприятия проходят в столичных парках.
Праздники в мире
Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
23 августа 1791 года порабощенное население острова Сен-Доминго (современная Республика Гаити) организовало восстание, которое сыграло решающую роль в борьбе с продажей темнокожих рабов из Африки в Северную и Южную Америку. Поэтому именно 23 августа отмечают международный день отмены рабства. Впервые его отметили на Гаити в 1998 году.
Увы, работорговля существует и сейчас. На данный момент в рабстве живут около 50 миллионов человек. Как правило, они заняты на принудительных работах и состоят в принудительных браках. Причем четверть всех жертв — дети.
Какие еще праздники отмечают в мире 23 августа
- Международный день слепых собак;
- День принятия Декларации о независимости Армении;
- День работников государственной статистики в Белоруссии.
Какой церковный праздник 23 августа
Собор новомучеников и исповедников Соловецких
Патриарх Алексий II установил этот праздник в 2000 году. Он посвящен мученикам и исповедникам, которые в советское время оказались в заключении на Соловецких островах. Мученики и исповедники — это святые, которые во время гонений открыто проповедовали свою веру. Первые поплатились за это жизнью, вторым удалось ее сохранить.
В собор — то есть список — входят более 40 человек. Среди них как деятели Церкви, так и миряне, пострадавшие от репрессий.
Продолжение Успенского поста
Этот пост предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы, посвященному концу земной жизни Девы Марии и ее вознесению на небеса.
Успенский пост считается одним из наиболее строгих в году, наравне с Великим. Тем, кто его соблюдает, в субботу, 23 августа, допускается есть горячую постную пищу с растительным маслом.
Какие еще церковные праздники отмечают 23 августа
- День памяти священномученика Лаврентия;
- День памяти священномученика Вячеслава Закедского;
- Второе обретение и перенесение мощей преподобного Саввы.
Приметы на 23 августа
- Если появился иней, зима наступит рано и будет морозной.
- Желтые листья на липе — к ранней осени.
- Если в этот день убраться дома, то сон станет лучше.
- Нельзя идти в лес и собирать орехи, иначе потеряешь удачу в деньгах и будешь голодать.
Кто родился 23 августа
Алена Апина (61 год)
Настоящее имя эстрадной певицы — Елена Левочкина. Артистка прославилась как солистка женской поп-группы «Комбинация». Песни коллектива зачастую отражали перемены, происходящие в стране в эпоху перестройки: «American Boy», «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер».
В 1991 году Апина начала сольную карьеру. В числе ее хитов: «Ксюша», «Электричка», «Песня о женской дружбе» в дуэте с Лолитой Милявской. В 2020-х певица активно участвует в музыкальных шоу на российском ТВ и в YouTube, также она снялась в сериале «Все ОК».
Александр Грин (1880-1932)
Настоящее имя писателя — Александр Гриневский. Он прославился как автор неоромантических произведений, действие которых происходит в выдуманных городах и странах — их литературные критики назвали «Гринландией». Среди самых известных произведений — повесть-феерия «Алые паруса», романы «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Блистающий мир».
Кто еще родился 23 августа
- Ахмат Кадыров (1951-2004) — первый президент Чеченской Республики;
- Коби Брайант (1978-2020) — американский баскетболист;
- Григорий Карасин (76 лет) — советский и российский дипломат, глава Комитета Совфеда по международным делам.