Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 23 августа 2025Россия

23 августа: какой праздник отмечают в России и мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)

Фото: ТАСС

23 августа 2025 года в России отмечают 81-ю годовщину победы в Курской битве, на Красной площади продолжается фестиваль «Спасская башня». В мире вспоминают жертв работорговли. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 23 августа, у кого из знаменитостей день рождения и какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в России

Годовщина победы в Курской битве

Фото: Минобороны России / Wikipedia

23 августа 1943 года завершилась Курская битва — одно из решающих сражений Великой Отечественной войны. Битва на Курской дуге длилась 50 дней, по ее итогам гитлеровские войска перешли от наступления к обороне и уже никогда не имели превосходства над Советской армией. В современной России 23 августа — день воинской славы, то есть официальная памятная дата.

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

В Москве продолжается ежегодный фестиваль армейских оркестров, который продлится до 31 августа. «Спасская башня» — это большое патриотическое шоу с салютами, музыкой и танцами. Основная площадка — Красная площадь, также мероприятия проходят в столичных парках.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Праздники в мире

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

23 августа 1791 года порабощенное население острова Сен-Доминго (современная Республика Гаити) организовало восстание, которое сыграло решающую роль в борьбе с продажей темнокожих рабов из Африки в Северную и Южную Америку. Поэтому именно 23 августа отмечают международный день отмены рабства. Впервые его отметили на Гаити в 1998 году.

Увы, работорговля существует и сейчас. На данный момент в рабстве живут около 50 миллионов человек. Как правило, они заняты на принудительных работах и состоят в принудительных браках. Причем четверть всех жертв — дети.

Известная фотография беглого раба Гордона — участника Гражданской войны в США — со следами от плети на спине. Фото сделано в 1863 году

Известная фотография беглого раба Гордона — участника Гражданской войны в США — со следами от плети на спине. Фото сделано в 1863 году

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще праздники отмечают в мире 23 августа

  • Международный день слепых собак;
  • День принятия Декларации о независимости Армении;
  • День работников государственной статистики в Белоруссии.

Какой церковный праздник 23 августа

Собор новомучеников и исповедников Соловецких

Патриарх Алексий II установил этот праздник в 2000 году. Он посвящен мученикам и исповедникам, которые в советское время оказались в заключении на Соловецких островах. Мученики и исповедники — это святые, которые во время гонений открыто проповедовали свою веру. Первые поплатились за это жизнью, вторым удалось ее сохранить.

В собор — то есть список — входят более 40 человек. Среди них как деятели Церкви, так и миряне, пострадавшие от репрессий.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Продолжение Успенского поста

Этот пост предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы, посвященному концу земной жизни Девы Марии и ее вознесению на небеса.

Успенский пост считается одним из наиболее строгих в году, наравне с Великим. Тем, кто его соблюдает, в субботу, 23 августа, допускается есть горячую постную пищу с растительным маслом.

Какие еще церковные праздники отмечают 23 августа

  • День памяти священномученика Лаврентия;
  • День памяти священномученика Вячеслава Закедского;
  • Второе обретение и перенесение мощей преподобного Саввы.

Приметы на 23 августа

Фото: Dmitry Bukhantsov / Unsplash

  • Если появился иней, зима наступит рано и будет морозной.
  • Желтые листья на липе — к ранней осени.
  • Если в этот день убраться дома, то сон станет лучше.
  • Нельзя идти в лес и собирать орехи, иначе потеряешь удачу в деньгах и будешь голодать.

Кто родился 23 августа

Алена Апина (61 год)

Настоящее имя эстрадной певицы — Елена Левочкина. Артистка прославилась как солистка женской поп-группы «Комбинация». Песни коллектива зачастую отражали перемены, происходящие в стране в эпоху перестройки: «American Boy», «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер».

В 1991 году Апина начала сольную карьеру. В числе ее хитов: «Ксюша», «Электричка», «Песня о женской дружбе» в дуэте с Лолитой Милявской. В 2020-х певица активно участвует в музыкальных шоу на российском ТВ и в YouTube, также она снялась в сериале «Все ОК».

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Александр Грин (1880-1932)

Настоящее имя писателя — Александр Гриневский. Он прославился как автор неоромантических произведений, действие которых происходит в выдуманных городах и странах — их литературные критики назвали «Гринландией». Среди самых известных произведений — повесть-феерия «Алые паруса», романы «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Блистающий мир».

Кто еще родился 23 августа

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл военное преимущество России

    Президент ФИФА оценил встречи Путина и Трампа

    На Солнце произошла сильная вспышка

    Полчище самокатов в Москве сняли на видео

    Путин высказался о возвращении западных компаний в Россию

    Вэнс отверг обвинения в обысках у Болтона из-за критики Трампа

    Путин заявил о действиях России по защите населения Донбасса

    Путин рассказал об отношении к партнерам в атомной сфере

    Мать Овечкина высказалась о карьере сына после НХЛ

    Путин поделился своими мечтами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости