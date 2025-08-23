Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу

Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил работу ради обеспечения безопасности

Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде временно ограничил работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Согласно публикации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге также приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА.

23 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА над приграничным регионом. Средства ПВО Министерства обороны России успешно уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью.