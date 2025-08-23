Силовые структуры
09:47, 23 августа 2025Силовые структуры

Арестант пожаловался на склонение его к чтению Корана одним из террористов «Крокуса»

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» агрессивно склоняет сокамерника читать Корана
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» агрессивно склоняет сокамерника к чтению Корана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты сокамерника.

По его словам, один из 19 обвиняемых, если его не этапируют для участия в судебном заседании, постоянно молится, читает Коран и склоняет принять Ислам сокамерника.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент, когда на сцене должна были выступить рок-группа «Пикник». Жертвами нападения стали 149 человек, еще более 300 людей получили травмы и ранения.

