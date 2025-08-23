Россия
14:33, 23 августа 2025

Архиепископ Алексий извинился за встречу с Путиным на Аляске

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий извинился за встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Его официальное обращение появилось на сайте Православной церкви в Америке.

Архиепископ подчеркнул, что провел встречу по собственной инициативе. Однако, по его словам, некоторые сочли, что во время разговора с Путиным он упустил возможность потребовать мира на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Архиепископ Алексий же напомнил, что православная церковь в Америке не раз осуждала «агрессию против Украины».

«Хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий. Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал», — подытожил он.

15 августа на Аляске прошел саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. После переговоров российский лидер возложил цветы к могилам похороненных в Анкоридже советских летчиков и встретился с архиепископом Алексием.

