Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:23, 23 августа 2025Россия

Атаку украинских БПЛА отразили в российском регионе

Слюсарь: Средства ПВО сбили БПЛА в Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Ростовской области уточнил, что БПЛА были сбиты в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе. При этом число уничтоженных беспилотников Слюсарь не назвал.

«Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Ранее Минобороны России сообщило, что в пятницу, 22 августа, c 20:50 до полуночи дежурные силы ПВО уничтожили по четыре БПЛА над территориями Ростовской области и Краснодарского края и два — над территорией Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Отставку замглавы Минфина США связали с недовольством Трампа

    Синоптики спрогнозировали последствия для России от бушующего в США урагана

    В России создадут дополнительные места в СИЗО

    Приставы начали конфискацию имущества певца Шарлота

    Трамп заключил новую сделку

    В Китае раскрыли деталь гарантий безопасности Украине

    Экс-премьер Италии рассказал о разрушенной в отношении Европы иллюзии

    Марочко сообщил о плачевном состоянии ВСУ у Константиновки в ДНР

    Украинцу пригрозили 15 годами тюрьмы за создание Львовской народной республики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости