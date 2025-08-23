Атаку украинских БПЛА отразили в российском регионе

Слюсарь: Средства ПВО сбили БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Ростовской области уточнил, что БПЛА были сбиты в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе. При этом число уничтоженных беспилотников Слюсарь не назвал.

«Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Ранее Минобороны России сообщило, что в пятницу, 22 августа, c 20:50 до полуночи дежурные силы ПВО уничтожили по четыре БПЛА над территориями Ростовской области и Краснодарского края и два — над территорией Белгородской области.