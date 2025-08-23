Более 35 поездов задержали из-за падения дрона в Ростовской области

РЖД задержали 38 поездов из-за падения беспилотника в Ростовской области

Движение поездов приостановлено из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на железную дорогу в Ростовской области. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили РЖД в своем Telegram-канале.

Обломки упали ночью 23 августа в районе станции Сергеевка, из-за чего нарушилась работа контактной сети и движение поездов остановилось. Возобновить движение удалось в короткий срок, поезда уже следуют по маршрутам, однако 38 из них задерживаются — до 3 часов 40 минут.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Дроны были сбиты в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах. Число уничтоженных беспилотников не названо.

