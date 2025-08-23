Бывший СССР
Бойцы «Азова» приехали отдохнуть в ДНР и попали под наступление ВС России

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) приехали отдохнуть в Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР) и попали под наступление Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штурмовика 103-го полка 8-й гвардейской армии Южной группировки войск с позывным Симба.

«Здесь остались подразделения старых "азовцев", которые здесь отдыхали, а получилось так, что пришел 103-й полк [ВС России] и пришлось работать (держать оборону — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, уровень подготовки военнослужащих «Азова» у Клебан-Быка был ниже, чем на других направлениях.

Ранее стало известно, что одним из украинских подразделений, которые сдали населенный пункт Клебан-Бык, оказался элитный спецбатальон беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Птицы Мадьяра» ВСУ. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным Пенза.

