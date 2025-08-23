Россия
Депутат Госдумы оценил слова лидеров стран Прибалтики о размещении военных на Украине

Депутат Бородай назвал слова прибалтов о военных на Украине демонстрацией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Лидеры стран Прибалтики показывают свою готовность отправить военных на Украину, чтобы угодить Европе. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Бородай, пишет ТАСС.

До этого лидеры Прибалтики заявляли о готовности отправки своих войск на Украину в рамках «коалиции желающих».

«Нацистские прибалтийские режимы выступают в роли "моськи", которая является всегда зачинщиком драки, но не главным участником. Потому что любой прибалтийский военный контингент будет всего лишь демонстрацией», — уточнил Бородай.

Прибалтийским странам главное демонстрировать свое не просто единство с Европой, а показать то, что они самые европейцы из всех европейцев, добавил депутат.

По его словам, страны Прибалтики весьма зависимы от европейских кредитов, поэтому им необходимо постоянно что-то доказывать, резюмировал Бородай.

Ранее стало известно, что Литва готова отправить на Украину войска и военную технику, однако пока об этом говорить рано. Об этом заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.

Также на днях Эстония заявила о готовности отправить свои войска на Украину в случае необходимости.

    Депутат Госдумы оценил слова лидеров стран Прибалтики о размещении военных на Украине

