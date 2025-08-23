Депутат Госдумы оценил слова лидеров стран Прибалтики о размещении военных на Украине

Лидеры стран Прибалтики показывают свою готовность отправить военных на Украину, чтобы угодить Европе. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Бородай, пишет ТАСС.
До этого лидеры Прибалтики заявляли о готовности отправки своих войск на Украину в рамках «коалиции желающих».
«Нацистские прибалтийские режимы выступают в роли "моськи", которая является всегда зачинщиком драки, но не главным участником. Потому что любой прибалтийский военный контингент будет всего лишь демонстрацией», — уточнил Бородай.
Прибалтийским странам главное демонстрировать свое не просто единство с Европой, а показать то, что они самые европейцы из всех европейцев, добавил депутат.
По его словам, страны Прибалтики весьма зависимы от европейских кредитов, поэтому им необходимо постоянно что-то доказывать, резюмировал Бородай.
Ранее стало известно, что Литва готова отправить на Украину войска и военную технику, однако пока об этом говорить рано. Об этом заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.
Также на днях Эстония заявила о готовности отправить свои войска на Украину в случае необходимости.