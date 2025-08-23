Россия
13:53, 23 августа 2025Россия

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в российском регионе

Два ребенка двух и четырех лет погибли при пожаре в частном доме под Клином
Майя Пономаренко
Кадр: Telegram-канал «Агентство "Москва"»

Два ребенка двух и четырех лет погибли при пожаре в частном доме под Клином, Московская область. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram.

По предварительной информации, возгорание в российском регионе началось из-за аварийной работы электросети. На месте работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и других служб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, детали которого не раскрываются.

Ранее при пожаре в административном здании на западе Москвы погиб человек. Возгорание произошло по адресу Верейская улица, дом 11.

