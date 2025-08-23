Экс-премьер Италии Драги: Иллюзия о ЕС развеялась с приходом Трампа

Иллюзия о том, что Евросоюз (ЕС) имеет вес в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Такое мнение высказал экс-премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги, пишет Corriere della Sera.

«В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике. Этот год запомнится как год, когда иллюзия развеялась», — уточнил он.

По словам политика, точкой невозврата стал приход к власти в США Дональда Трампа, после чего все сильно изменилось.

ЕС пришлось смириться с пошлинами, введенными крупнейшим торговым партнером и давним союзником, США. Этот же союзник подтолкнул Европу увеличить военные расходы, добавил Драги.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине. При этом европейские лидеры по-прежнему выдвигают требования и пытаются затащить американцев назад в сопротивление РФ.

До этого американские СМИ написали, что лидеры стран Европы не знают, какие гарантии безопасности президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине.