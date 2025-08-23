Эррол Маск высказался о Москве

Отец Маска Эррол назвал Москву прекрасным городом

Отец Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, позитивно отозвался о Москве. Американец назвал российскую столицу великолепным городом, пишет РИА Новости.

«Москва очень красивая. Я крайне впечатлен», — отметил предприниматель, рассказывая о своей недавней поездке в Россию.

Помимо этого, Эррол Маск заявил, что Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон. Только Вашингтон имеет «немного» того, чем обладает Москва.

В начале июня отец Илона Маска приехал в Москву и восхитился ей. Эррол отметил, что российскую столицу можно сравнить с Древним Римом. Бизнесмен также заявил, что его поразила чистота Москвы, ее размеры и хорошее состояние дорог.

В свою очередь, музейный комплекс города Верхняя Пышма в Свердловской области пригласил в гости американского миллиардера Илона Маска. Как уточнялось, миллиардеру предложат прокатиться на музейном электромобиле и протестировать его ходовые качества.