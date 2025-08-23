Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:47, 23 августа 2025Мир

Эррол Маск высказался о Москве

Отец Маска Эррол назвал Москву прекрасным городом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Esa Alexander / Reuters

Отец Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, позитивно отозвался о Москве. Американец назвал российскую столицу великолепным городом, пишет РИА Новости.

«Москва очень красивая. Я крайне впечатлен», — отметил предприниматель, рассказывая о своей недавней поездке в Россию.

Помимо этого, Эррол Маск заявил, что Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон. Только Вашингтон имеет «немного» того, чем обладает Москва.

В начале июня отец Илона Маска приехал в Москву и восхитился ей. Эррол отметил, что российскую столицу можно сравнить с Древним Римом. Бизнесмен также заявил, что его поразила чистота Москвы, ее размеры и хорошее состояние дорог.

В свою очередь, музейный комплекс города Верхняя Пышма в Свердловской области пригласил в гости американского миллиардера Илона Маска. Как уточнялось, миллиардеру предложат прокатиться на музейном электромобиле и протестировать его ходовые качества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в обтягивающих шортах на тренажере

    В ВСУ создали новое подразделение наемников

    Эррол Маск высказался о Москве

    Отец Маска похвалил качество российских космических ракет

    Семь украинских БПЛА уничтожили над территорией России

    В Раде заявили об отсутствии разницы между Зеленским и Залужным

    Экс-боец ВСУ рассказал о перешедшем на сторону России польском наемнике

    Трамп поддержал передачу Конгрессу материалов по делу Эпштейна

    КНДР обвинила Южную Корею в стрельбе у границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости