Франция возмутилась призывом посла Италии отправить Макрона на Украину с винтовкой

МИД Франции вызвал посла Италии из-за резких слов Сальвини о Макроне

МИД Франции вызвал посла Италии в Париже Эмануэла Алессандро после резких слов вице-премьера Маттео Сальвини, направленных в адрес французского президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщило издание Le Figaro.

«Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами, а также недавним двусторонним событиям, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, особенно в отношении неизменной поддержки Украины», — сказано в сообщении.

Ранее Сальвини резко прокомментировал позицию Макрона относительно отправки европейских войск на Украину. «Итальянские солдаты на Украине? Категорически нет. Если Эммануэль Макрон так хочет, пусть сам туда едет. Надевай каску, бери винтовку и сам езжай на Украину», — сказал политик.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у стран так называемой коалиции желающих нет согласия по вопросу отправки войск на Украину. Он подчеркнул, что Польша не планирует размещать свой воинский контингент на украинской территории.

