15:11, 23 августа 2025Россия

Глухонемой москвич заполонил тараканами всю квартиру

В Москве мужчина терроризирует соседей тараканами и едкими запахами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Глухонемой житель столичного района Зюзино терроризирует соседей тараканами и едкими запахами. Об этом сообщает «Москва 24».

По данным издания, мужчина развел в квартире антисанитарию, из-за чего ее заполонили тараканы. Соседи жалуются на жильца больше двух лет и отправляют в различные инстанции обращения. По их словам, квартира покрылась плесенью, а едкие запахи, в том числе от котов, охватывают весь подъезд.

Ранее россиянам назвали способ наказать соседей за вонь и антисанитарию. Для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган — например, в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства выпишут нарушителям штраф.

