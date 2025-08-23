Глухонемой москвич заполонил тараканами всю квартиру

В Москве мужчина терроризирует соседей тараканами и едкими запахами

Глухонемой житель столичного района Зюзино терроризирует соседей тараканами и едкими запахами. Об этом сообщает «Москва 24».

По данным издания, мужчина развел в квартире антисанитарию, из-за чего ее заполонили тараканы. Соседи жалуются на жильца больше двух лет и отправляют в различные инстанции обращения. По их словам, квартира покрылась плесенью, а едкие запахи, в том числе от котов, охватывают весь подъезд.

Ранее россиянам назвали способ наказать соседей за вонь и антисанитарию. Для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган — например, в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства выпишут нарушителям штраф.