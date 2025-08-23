К поискам пропавшей российской пенсионерки привлекли более 100 человек

К поискам пропавшей пенсионерки в Приангарье привлекли более 100 человек

К поискам пропавшей пенсионерки в Иркутской области привлекли более 100 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что пожилая женщина потерялась в лесу в Боханском районе Приангарья более суток назад. Она отправилась за грибами в лес вместе с родственниками. Сначала близкие пытались отыскать ее самостоятельно.

В иркутском управлении МЧС подчеркнули, что спасатели планируют также использовать вертолет для расширения масштабов поиска.

До этого сообщалось, что в лесу Нижегородской области обнаружили живой 110-летнюю пенсионерку Анастасию Юрченко. Россиянка три дня бродила по лесам и искала дорогу домой.

В начале июля в Бурятии пожарные спасли пенсионерку в лесу, когда возвращались с вызова.