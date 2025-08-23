Забота о себе
10:32, 23 августа 2025Забота о себе

Крепкий чай и кофе оказались опасны для здоровья сосудов и сердца

Кардиолог Тарасова: Чай и кофе провоцируют сильные скачки давления
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Многие любимые россиянами продукты, включая крепкий чай и кофе, опасны для здоровья сердца и сосудов, предупредила кардиолог медицинского центра «СМ-Клиника» Ирина Тарасова. От злоупотребления какой едой россиянам с гипертонией стоит воздержаться, она рассказала «Ленте.ру».

«В крепком чае, кофе и энергетиках содержится большое количество кофеина. Его избыток в организме повышает тонус сосудов, учащает сердцебиение и может спровоцировать сильные скачки давления, особенно у людей с гипертонией или склонностью к тахикардии», — объяснила врач.

Помимо этих напитков, она предостерегла гипертоников от злоупотребления копченостями и колбасами. В продуктах мясной гастрономии много соли и насыщенных жиров, провоцирующих развитие атеросклероза и ухудшающих эластичность сосудов, что делает их более чувствительными к перепадам давления.

Вызвать резкий подъем давления может и алкоголь, причем спровоцировать приступ могут даже небольшие дозы, продолжила Тарасова. После употребления спиртных напитков сосуды сначала расширяются, но уже через несколько часов резко сужаются. Если человек употребляет алкоголь регулярно, это приводит к хроническому повышению давления и риску гипертонических кризов.

Наконец, собеседница «Ленты.ру» напомнила, что негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы большое количество соли в рационе. «Наверняка вы замечали отеки после употребления соленой пищи? Это происходит из-за того, что соль задерживает жидкость в организме. При ее избытке в рационе повышается нагрузка на сосуды и, как следствие, растет давление», — предупредила она.

Ранее нефролог Данила Пыриков опроверг смертельный миф об артериальном давлении. По его словам, так называемого рабочего артериального давления не существует.

