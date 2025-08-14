Опровергнут смертельный миф об артериальном давлении

Врач Пыриков: Миф о рабочем давлении может вызывать повреждение почек и сердца

Нефролог Данила Пыриков заявил, что так называемого рабочего артериального давления не существует. Этот миф, который врач назвал смертельным, он опроверг в своем Telegram-канале.

Врач объяснил, что в обиходе многих людей существуют такие понятия, как рабочее, сердечное и почечное давление, что создает путаницу. «И получается, что человек годами может жить с высоким давлением, думать, что оно рабочее, нормальное. Либо обращать внимание только на верхнее (систолическое) или нижнее (диастолическое), игнорируя другое давление», — отметил Пыриков.

По словам врача, такая практика может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Он заверил, что игнорирование высокого давления может вызывать повреждения головного мозга, сердца, сетчатки и почек.

Ранее кардиолог Наталья Гаврилова рассказала, почему гипертония с каждым годом молодеет. По ее словам, одной из главных причин является сидячий образ жизни.