«Ростов» вырвал ничью у «Локомотива» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 3:3 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:3. Первый мяч на седьмой минуте забил полузащитник хозяев Алексей Батраков. На 20-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Дмитрий Воробьев.

Во втором тайме на 57-й минуте «Ростов» сократил отставание: пенальти реализовал полузащитник Мохаммад Мохеби. На 65-й минуте отличился нападающий Тимур Сулейманов. На 82-й минуте за «Локомотив» забил защитник Александр Сильянов. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте вырвал ничью для «Ростова» хавбек Роналдо.

Таким образом, после шести матчей «Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Ростов» является аутсайдером и располагается на 14-м месте, имея в активе четыре очка.

В следующем матче «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов» 31 августа. «Ростов» днем ранее также дома сыграет с грозненским «Ахматом».