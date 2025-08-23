Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
0:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Манчестер Сити
0:2
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Зенит
4:0
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Локомотив М
3:3
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Динамо М
0:0
1-й тайм
live
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
20:37, 23 августа 2025Спорт

«Ростов» вырвал ничью у «Локомотива» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 3:3 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:3. Первый мяч на седьмой минуте забил полузащитник хозяев Алексей Батраков. На 20-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Дмитрий Воробьев.

Во втором тайме на 57-й минуте «Ростов» сократил отставание: пенальти реализовал полузащитник Мохаммад Мохеби. На 65-й минуте отличился нападающий Тимур Сулейманов. На 82-й минуте за «Локомотив» забил защитник Александр Сильянов. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте вырвал ничью для «Ростова» хавбек Роналдо.

Таким образом, после шести матчей «Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Ростов» является аутсайдером и располагается на 14-м месте, имея в активе четыре очка.

В следующем матче «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов» 31 августа. «Ростов» днем ранее также дома сыграет с грозненским «Ахматом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    В Пулково назвали число задержанных и ушедших на запасные аэродромы самолетов

    В РЖД сообщили о задержке 46 поездов

    Раскрыто число сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев

    В России произошел резкий рост случаев одного вида мошенничества

    Летевший на Москву беспилотник ВСУ уничтожили

    В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Google Meet

    «Ростов» вырвал ничью у «Локомотива» в матче РПЛ

    В Германии призвали Европу наладить отношения с Россией для установления мира

    В США начал извергаться вулкан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости