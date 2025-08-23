Местные жители помогли в уничтожении батальонов ВСУ под Краматорском

Лебедев: Местные жители поделились сведениями о ВСУ под Краматорском

Местные жители поделились с Вооруженными силами (ВС) России сведениями о сосредоточении украинских войск в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Как сообщается, 25 августа две батальонные тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в районе Краматорска в результате ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Сведениями поделились товарищи на местах и подтвердили местные жители. Жители передают пламенный привет ВС России и говорят, что очень заждались», — рассказал представитель пророссийского подполья.

Ранее сообщалось, что по Славянску и Краматорску в ДНР был нанесен сильный удар. «Сильный обстрел Славянска и Краматорска продолжается, пишут местные паблики», — говорится в публикации.