Путин сделал прогноз по ключевой ставке в России

Путин заявил, что высокая ключевая ставка в России «не будет вечной»

Российский президент Владимир Путин заявил, что высокая ключевая ставка в России — это временное явление. Инфляция снижается и финансовые власти страны отреагируют на это как положено, заверил глава государства на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, пишет ТАСС.

Никитин сообщил в докладе, что в области в текущем году ожидается снижение темпа роста инвестиций.

«Высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса», — уточнил он.

По словам Путина, ставка «не будет вечной, инфляция снижается.

Ранее Николай Кульбака заявил, что Центробанк может снизить ключевую ставку до конца года максимум на два процентных пункта. Однако все будет зависеть от динамики инфляции осенью, которую на данный момент нельзя предсказать.

В июле Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Это было второе подряд снижение после почти трехлетней паузы.

