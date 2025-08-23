UnHerd: Киев наносит удары по нефтепроводу «Дружба» из-за неудач в боях

Киев наносит удары по нефтепроводу «Дружба» из-за неудач в боях. Такую причину раскрыло издание UnHerd.

Авторы статьи также отметили, что украинская сторона пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. В то же время в материале подчеркивается, что у Киева возрастает отчаяние.

«Не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре», — говорится в публикации UnHerd.

До этого вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко после атак Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сошел с ума.

22 августа Украина снова нанесла удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.