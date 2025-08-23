Мир
10:34, 23 августа 2025

В Европе заявили о сошедшем с ума Зеленском

Депутат Данко из-за атак ВСУ по «Дружбе» заявил, что Зеленский сошел с ума
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сошел с ума. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Президент Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод "Дружба"», — подчеркнул депутат.

При этом он напомнил, что страна оказала Украине помощь более чем на три миллиарда евро, тогда как атаки Киева по нефтепроводу наносят ущерб интересам Словакии.

Ранее Данко призвал МИД Словакии вызвать украинского посла из-за атак ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

