11:28, 23 августа 2025Культура

Рэпер из США передумал приезжать в Россию из-за политики

Mash: Post Malone передумал приезжать в Россию из-за политической обстановки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Paul R. Giunta / AP

Рэпер из США Post Malone передумал приезжать в Россию из-за политической обстановки. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, возможное выступление американского артиста могло обойтись в 2,5-3 миллиона долларов.

Как утверждает Mash, данные о концертах Post Malone в России недостоверны.

До этого в сети писали, что рэпер якобы выступит в Санкт-Петербурге в середине ноября, а переговоры с организаторами уже достигли финальной стадии.

Ранее стало известно, что американский рэпер Тревор Джордж Смит — младший, известный под псевдонимом Busta Rhymes, приедет на фестиваль «Проекция» в кинопарк «Москино» в Москву.

Уточнялось, что звезда хип-хопа выступит на столичной сцене 31 августа. Busta Rhymes имеет 11 номинаций на престижную музыкальную премию «Грэмми»: за лучшее сольное рэп-исполнение, лучший альбом в жанре, а также лучшую песню.

