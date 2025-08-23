Россиян предупредили о коварстве одной распространенной патологии сердца

Кардиолог Баймуканов: До 30 процентов аритмий протекают бессимптомно

Отсутствие характерной симптоматики не гарантирует здоровья сердечно-сосудистой системы, предупредил кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов. О коварстве одной из распространенных патологий сердца — аритмии — он рассказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Баймуканов заявил, что главная опасность аритмии заключается в том, что до 30 процентов случаев протекают бессимптомно. В связи с этим заподозрить у себя эту патологию исключительно с помощью самонаблюдения невозможно. «Использования различных устройств для самостоятельной диагностики состояния здоровья сердца недостаточно. Когда речь идет об аритмии и особенно фибрилляции предсердий как самой распространенной и опасной ее формы, то человек может годами не ощущать нарушений ритма работы сердца или же настолько привыкнуть к ним, что считать их нормальными», — объяснил он.

Врач подчеркнул: фибрилляция предсердий увеличивает риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза, риски сердечной недостаточности в три раза, а риски инсульта — в пять раз.

Лучший способ избежать тяжелых последствий — это незамедлительно посещать врача в случае, если у вас есть жалобы на здоровье, а также регулярно проходить диспансеризацию, если таких жалоб нет Азамат Баймуканов врач-кардиолог

Он призвал обратить особое внимание на здоровье сердца тем, у кого диагностированы сахарный диабет, артериальная гипертензия, апноэ во сне, а также генетическая предрасположенность. Регулярно проверять работу сердечно-сосудистой системы стоит и людям, пренебрегающим правилами здорового образа жизни в части питания, физической активности и злоупотребления вредными привычками (никотин, алкоголь, кофеин).

