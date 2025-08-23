Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:56, 23 августа 2025Бывший СССР

Россию призвали готовиться к нарушению обязательств со стороны Украины

Сальдо: Киев может отказаться от членства в НАТО, но возможно нарушит обещание
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Киев может согласиться с условиями мирного соглашения, а именно с отказом от членства в НАТО, но Москве нужно быть готовой к тому, что он, возможно, нарушит обещание. Такое мнение выразил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украина нам может пообещать, что она не будет нарушать мирное соглашение. <…> Но это не значит, что это 100 процентов», — предупредил Сальдо, рассуждая о возможности внеблокового статуса республики.

По его словам, ярким примером служит ситуация с Минскими соглашениями, которые должны были привести к миру, но в итоге, как позднее признавались лидеры стран Запада, они стали уловкой, чтобы выиграть время и «вооружить Украину, обозлить народ различными действиями и развязать конфликт в Донбассе».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп окончательно определился с членством Украины в НАТО. Он заявил, что исключает возможность ее членства в Североатлантическом альянсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Составлен список городов России с самым коротким названием

    В МИД рассказали о находящихся в секторе Газа россиянах

    Застрявшая в горах Киргизии россиянка погибла

    ВСУ сообщили о смерти пилота в катастрофе с истребителем МиГ-29

    Российский боец рассказал об отказе пленных солдат ВСУ от обмена

    В США сделали прогноз насчет окончания спецоперации на Украине

    МЧС предупредило о густом тумане в Подмосковье

    Россиянам назвали три популярные схемы мошенничества с турами

    Депутат Госдумы оценил слова лидеров стран Прибалтики о размещении военных на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости