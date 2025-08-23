Сальдо: Киев может отказаться от членства в НАТО, но возможно нарушит обещание

Киев может согласиться с условиями мирного соглашения, а именно с отказом от членства в НАТО, но Москве нужно быть готовой к тому, что он, возможно, нарушит обещание. Такое мнение выразил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украина нам может пообещать, что она не будет нарушать мирное соглашение. <…> Но это не значит, что это 100 процентов», — предупредил Сальдо, рассуждая о возможности внеблокового статуса республики.

По его словам, ярким примером служит ситуация с Минскими соглашениями, которые должны были привести к миру, но в итоге, как позднее признавались лидеры стран Запада, они стали уловкой, чтобы выиграть время и «вооружить Украину, обозлить народ различными действиями и развязать конфликт в Донбассе».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп окончательно определился с членством Украины в НАТО. Он заявил, что исключает возможность ее членства в Североатлантическом альянсе.