Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
2:2
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Бавария
6:0
Завершен
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|1-й тур
ПСЖ
1:0
Завершен
Анже
Франция — Лига 1|2-й тур
Вест Хэм Юнайтед
1:5
Завершен
Челси
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Бетис
1:0
Завершен
Алавес
Испания — Примера|2-й тур
07:50, 23 августа 2025Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в обтягивающих шортах на тренажере

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка позирует в белых обтягивающих шортах и короткой белой майке на тренажере. Она находится на отдыхе в Таиланде. Пост получил более 14 тысяч лайков.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в обтягивающих шортах на тренажере

    В ВСУ создали новое подразделение наемников

    Эррол Маск высказался о Москве

    Отец Маска похвалил качество российских космических ракет

    Семь украинских БПЛА уничтожили над территорией России

    В Раде заявили об отсутствии разницы между Зеленским и Залужным

    Экс-боец ВСУ рассказал о перешедшем на сторону России польском наемнике

    Трамп поддержал передачу Конгрессу материалов по делу Эпштейна

    КНДР обвинила Южную Корею в стрельбе у границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости