00:31, 23 августа 2025Россия

Серия взрывов прозвучала в российском регионе

Shot: Серия взрывов прозвучала в Краснодарском крае
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Краснодарском крае, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, около 10 взрывов прозвучали в поселках Ильский и Афипский, а также городе Абинск. От громких звуков сработали сигнализации припаркованных машин и дрожали стены в домах. Также был слышен шум, характерный для пролета беспилотников. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 22 августа, нанесли комбинированный удар по объекту топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области.

