Составлен список городов России с самым коротким названием

Александра Синицына
Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Составлен список городов России с самым коротким названием, в него вошли шестнадцать наименований. Об этом сообщили в Росреестре со ссылкой на информацию из Государственного каталога географических названий, оператором которого выступает Роскадастр, передает РИА Новости.

«Самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа», — указано в сообщении.

Всего в России существует 1242 города.

Ранее в Государственном каталоге географических названий рассказали о российском городе с самым длинным названием. Им оказался дальневосточный Александровск-Сахалинский, вмещающий в себя 25 символов. Он относится к районам Крайнего Севера.

