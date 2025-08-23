Украина планировала расправиться с работниками оборонных предприятий в России

Спецслужбы Украины готовили убийство сотрудников ОПК в Саратове

Спецслужбы Украины готовили операцию против сотрудников оборонно-промышленного предприятия в Саратове. Об этом на допросе заявил задержанный по делу о подрыве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, его слова приводит ТАСС.

Задержанный рассказал, что в 2025 году ему поручили наблюдать за сотрудниками оборонного предприятия. Украинские спецслужбы планировали расправиться с ними, но не успели.

О задержании соучастника подрыва генерала Москалика стало известно ранее 23 августа. По данным силовиков, он причастен к доставке самодельной бомбы в Московскую область, а также собирал и передавал Украине информацию о российских военных летчиках, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело.