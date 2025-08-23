В Армении началась акция протеста против российской военной базы в Гюмри

В Армении началась акция протеста против российской военной базы в Гюмри. Об этом сообщает издание News.am.

«Партия "Во имя Республики" и ее сторонники организовали акцию протеста у 102-й российской военной базы в Гюмри. Они требуют от правительства Армении вывести российскую военную базу из Гюмри», — говорится в публикации.

Уточняется, что на военной базе с утра 23 августа звучат армянские песни. По данным издания, участники акции показывают российским военнослужащим оскорбительные жесты.

В мае стало известно, что в Ереване не обсуждают вывод российской военной базы в Гюмри. Соответствующее заявление сделал спикер парламента Армении Ален Симонян.