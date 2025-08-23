Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 23 августа 2025Бывший СССР

В Армении началась акция протеста против российской военной базы в Гюмри

News.am: В Армении началась акция протеста против военной базы РФ в Гюмри
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: NEWS AM / YouTube

В Армении началась акция протеста против российской военной базы в Гюмри. Об этом сообщает издание News.am.

«Партия "Во имя Республики" и ее сторонники организовали акцию протеста у 102-й российской военной базы в Гюмри. Они требуют от правительства Армении вывести российскую военную базу из Гюмри», — говорится в публикации.

Уточняется, что на военной базе с утра 23 августа звучат армянские песни. По данным издания, участники акции показывают российским военнослужащим оскорбительные жесты.

В мае стало известно, что в Ереване не обсуждают вывод российской военной базы в Гюмри. Соответствующее заявление сделал спикер парламента Армении Ален Симонян.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блогера Арсена Маркаряна задержали

    Рогов ответил на слова Зеленского о якобы флагах Украины в новых регионах России

    Овечкин назвал цель в жизни

    Раскрыты подробности задержания блогера Арсена Маркаряна

    В Армении началась акция протеста против российской военной базы в Гюмри

    Иностранцы в беседе с блогершей назвали главные отличия россиянок от европеек

    Россиян предупредили о коварстве одной распространенной патологии сердца

    В Грузии глава Службы госбезопасности ушел в отставку

    Еще три украинских беспилотника сбили в российском регионе

    В ЕС подсчитали переданные Украине доходы от замороженных активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости