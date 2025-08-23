В Госдуме прокомментировали отказ впустить в Польшу бывшую российскую фигуристку

Депутат Свищев заявил, что фигуристку Нехаеву не пустили в Польшу из-за фамилии

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев прокомментировал отказ польских пограничников впустить в страну бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Свищев заявил, что проблемы у спортсменки возникли из-за того, что она родилась и выросла в России. «Очевидно, что польских пограничников возмутили и возбудили ее российские имя и фамилия», — посчитал он.

19-летняя Нехаева, ныне представляющая Израиль, направлялась в Ригу через Варшаву на этап Гран-при среди юниоров. Однако на границе Польши у нее изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде, несмотря на наличие всех необходимых документов.

В итоге Нехаева добралась до Риги другим маршрутом. Фигуристке пришлось сделать три пересадки, а также она пропустила первую тренировку.