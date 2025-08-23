Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
0:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Манчестер Сити
0:2
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Зенит
4:0
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Локомотив М
2:2
2-й тайм
live
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Динамо М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
19:44, 23 августа 2025Спорт

В Госдуме прокомментировали отказ впустить в Польшу бывшую российскую фигуристку

Депутат Свищев заявил, что фигуристку Нехаеву не пустили в Польшу из-за фамилии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @mnekhaeva_

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев прокомментировал отказ польских пограничников впустить в страну бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Свищев заявил, что проблемы у спортсменки возникли из-за того, что она родилась и выросла в России. «Очевидно, что польских пограничников возмутили и возбудили ее российские имя и фамилия», — посчитал он.

19-летняя Нехаева, ныне представляющая Израиль, направлялась в Ригу через Варшаву на этап Гран-при среди юниоров. Однако на границе Польши у нее изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде, несмотря на наличие всех необходимых документов.

В итоге Нехаева добралась до Риги другим маршрутом. Фигуристке пришлось сделать три пересадки, а также она пропустила первую тренировку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    Лавров направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Вышинского

    В Госдуме прокомментировали отказ впустить в Польшу бывшую российскую фигуристку

    Один человек погиб при наезде мопеда на взрывное устройство в Брянской области

    «Сожалею о скандале». Архиепископ Алексий высказался о встрече с Путиным на Аляске. За что ему пришлось извиняться?

    ВСУ сдали российским военным позиции в Харьковской области

    В аэропорту Казани ввели временные ограничения

    Блогера Арсена Маркаряна задержали

    Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы

    ВС России подошли к Купянску в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости