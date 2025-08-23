Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:06, 23 августа 2025Россия

В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для всех структурных подразделений

Дрозденко: В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для всех подразделений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на фоне атаки беспилотников сообщил о введении в регионе режима повышенной готовности для всех подразделений.

«Дал поручение перейти на режим повышенной готовности по всем структурным подразделениям», — отметил чиновник.

23 августа под Петербургом сбили беспилотник. Дрон был уничтожен силами ПВО в Тосненском районе. Разрушений и пострадавших нет, уточнил Дрозденко.

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА. Аэропорт временно не обслуживает рейсы, ограничения на прием и выпуск судов введены для обеспечения безопасности полетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    В США предрекли продолжение головной боли в Восточной Европе даже после мира на Украине

    В Петербурге обломки БПЛА повредили жилое здание

    Поиски тела российской альпинистки продолжат не раньше 2026 года

    Президент Финляндии заявил о заканчивающемся терпении Трампа

    ВСУ попытались атаковать беспилотником Чувашию

    СК переквалифицировал дело после смерти избитого российского футболиста

    В Шереметьево ввели ограничения на фоне атаки беспилотников

    В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для всех структурных подразделений

    В Пулково назвали число задержанных и ушедших на запасные аэродромы самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости