В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для всех структурных подразделений

Дрозденко: В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для всех подразделений

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на фоне атаки беспилотников сообщил о введении в регионе режима повышенной готовности для всех подразделений.

«Дал поручение перейти на режим повышенной готовности по всем структурным подразделениям», — отметил чиновник.

23 августа под Петербургом сбили беспилотник. Дрон был уничтожен силами ПВО в Тосненском районе. Разрушений и пострадавших нет, уточнил Дрозденко.

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА. Аэропорт временно не обслуживает рейсы, ограничения на прием и выпуск судов введены для обеспечения безопасности полетов.

