12:32, 23 августа 2025Экономика

В Литве задержали 11 подозреваемых в нарушении антироссийских санкций

В Литве задержали 11 работников местной компании, подозреваемых в обходе санкций
Дмитрий Воронин

Фото: NGCHIYUI / Shutterstock / Fotodom  

Криминальная служба таможенного департамента Литвы заявила о задержании 11 сотрудников фирмы в городе Каунас, подозреваемых в нарушении режима антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

После обысков по месту жительства и работы сотрудников были задержаны в том числе руководители организации, а также водители, являющиеся гражданами Молдавии и Болгарии, говорится в публикации.

Утверждается, что совместно с заграничными коллегами литовские силовики установили, что под прикрытием фиктивного получателя груза в Португалии каунасская компания собиралась доставить в Россию оборудование по очистке воды, предназначенное для использования предприятиями нефтяной промышленности. Воспрепятствовав этому, они задержали несколько тонн оборудования стоимостью около двух миллионов евро.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров высказал мнение о том, что антироссийские санкции Запада в целом не достигли ожидаемого эффекта, поскольку собственное производство и сельское хозяйство РФ поднялись на высокий уровень, а экспорт газа и нефти продолжился. Также он выразил уверенность в том, что Капитал-банк, попавший на этой неделе под направленные против России санкции Великобритании, не пострадает и продолжит «приносить прибыль государству».

