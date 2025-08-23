В России создадут дополнительные места в СИЗО

Правительство поручило создать дополнительные места в СИЗО

Правительство России поручило создать дополнительные места в следственных изоляторах (СИЗО) из-за того, что в некоторых регионах в последние пять лет был превышен лимит наполнения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Необходимо осуществить в целом по стране строительство 11 новых следственных изоляторов на 11,23 тысячи мест, 14 новых режимных корпусов на 3,42 тысячи мест, реконструкцию 4 режимных корпусов на 0,425 тысячи мест, строительство и реконструкцию 118 объектов вспомогательного назначения в следственных изоляторах», — говорится в документе.

Уточняется, что в период с 2019 по 2024 годы лимиты по наполняемости СИЗО были превышены в 12 регионах, в том числе Москве и Московской области, а также в Татарстане, Тыве и Ханты-Мансийском автономном округе.