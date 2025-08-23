Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:04, 23 августа 2025Россия

В России создадут дополнительные места в СИЗО

Правительство поручило создать дополнительные места в СИЗО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Правительство России поручило создать дополнительные места в следственных изоляторах (СИЗО) из-за того, что в некоторых регионах в последние пять лет был превышен лимит наполнения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Необходимо осуществить в целом по стране строительство 11 новых следственных изоляторов на 11,23 тысячи мест, 14 новых режимных корпусов на 3,42 тысячи мест, реконструкцию 4 режимных корпусов на 0,425 тысячи мест, строительство и реконструкцию 118 объектов вспомогательного назначения в следственных изоляторах», — говорится в документе.

Уточняется, что в период с 2019 по 2024 годы лимиты по наполняемости СИЗО были превышены в 12 регионах, в том числе Москве и Московской области, а также в Татарстане, Тыве и Ханты-Мансийском автономном округе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Трамп заключил новую сделку

    В Китае раскрыли деталь гарантий безопасности Украине

    Экс-премьер Италии рассказал о разрушенной в отношении Европы иллюзии

    Марочко сообщил о плачевном состоянии ВСУ у Константиновки в ДНР

    Украинцу пригрозили 15 годами тюрьмы за создание Львовской народной республики

    Владельцы рублевых вкладов получили новый сигнал от рынка

    Девушка задала вопрос Путину о Севморпути и удивила его

    Российский боец рассказал о маскировке ВСУ в ДНР

    Киеву предрекли скорое открытие второго фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости