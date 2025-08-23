В РЖД сообщили о задержке 46 поездов

РЖД: 11 задержанных поездов прибыли в конечные пункты, еще 46 отстают от графика

В РЖД обновили информацию о ситуации с движением поездов в российских регионах, возникшей в связи с происшествием в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка на участке Россошь – Сохрановка в Ростовской области. Согласно информации компании, с опозданием следует 46 поездов, 11 задержанных уже прибыли в конечные пункты, а 31 — введены в график.

«Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов», — говорится в сообщении РЖД. Также отмечается, что максимальное время задержки сейчас составляет 3,5 часа.

Утром речь шла о задержке 38 поездов, связанной с приостановкой их движения, произошедшей после падения обломков беспилотника, нарушивших работу контактной сети.

В РЖД отмечали, что благодаря оперативным действиям железнодорожников движение поездов было возобновлено в кратчайшие сроки.