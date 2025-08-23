В Сочи туристка пожаловалась на платную тень и угрозы огнестрельным оружием

В Сочи туристка пожаловалась на угрозы огнестрельным оружием. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Женщина рассказала, что прибыла на один из пляжей курорта вместе с семьей. Однако на месте сотрудница пляжа потребовала от расположившихся у раскрытого зонтика туристов арендовать шезлонг за 700 рублей, заявив, что «тень платная». После отказа зонт был свернут.

«История продолжилась на следующий день: та же сотрудница потребовала освободить место уже на солнце, объяснив это необходимостью поставить там шезлонг, и вызвала охранников, которые, по словам женщины, начали угрожать семье огнестрельным оружием», — говорится в публикации.

Комментируя инцидент, представители пляжа заявили, что «ничего подобного не происходило». По данному поводу полиция организовала проверку.

Ранее туристка отправилась отдыхать в поселок Лазаревское в Сочи и осталась недовольна. Она отметила, что больше не поедет на данный курорт.