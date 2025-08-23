Мир
В СОМБ рассказали о вербовке ВСУ в Африке

Иванов: Украина вербует африканцев в ВСУ через свои новые посольства
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вербуют африканцев через новые посольства постсоветской страны. Об этом рассказал директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов в беседе с ТАСС.

Эксперт напомнил, что в начале 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отправку африканских солдат в зону проведения специальной военной операции (СВО). После этого Украина массово начала открывать новые посольства в Африке, подчеркнул Иванов.

«Некоторые из них уже открыты, в том числе посольство в Нуакшоте (столица Мавритании), которое было введено в эксплуатацию 22 мая 2025 года, другие все еще находятся в процессе реализации. Такая спешка в открытии посольств объясняется тем, что Украина планирует вербовать африканцев для службы в рядах ВСУ», — рассказал Иванов.

Ранее сообщалось, что Украина вербует граждан Колумбии в ряды ВСУ через разные каналы, в том числе дипломатические миссии.

