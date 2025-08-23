Интернет и СМИ
В СПЧ порассуждали о причинах болезни журналиста Вышинского

Член СПЧ Ахмедова: Болезнь журналиста Вышинского случилась с ним из-за пыток СБУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова порассуждала о причинах неизлечимой болезни журналиста, исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. По ее мнению, смертельный недуг случился с ним из-за переживаний и пыток со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

Правозащитник рассказала, что познакомилась с Вышинским в 2014 году. Тогда он предложил ей писать материалы для РИА Украина.

Ахмедова предположила, что в кончине журналиста не последнюю роль сыграли допросы СБУ. «Я уверена, что болезнь случилась с ним из-за СБУ. Из-за этих пыток и имитаций расстрела», — написала она в посте в Telegram-канале.

23 августа стало известно о смерти Вышинского. Ему было 58 лет.

В 2019 году журналиста в рамках обмена «35 на 35» обменяли в том числе на политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова (включен в России в список террористов и экстремистов).

