Умер журналист Кирилл Вышинский

Умер журналист и член Совета по правам человека Кирилл Вышинский

В возрасте 58 лет умер журналист, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» и член Совета по правам человека Кирилл Вышинский, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он скончался в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

Вышинский известен тем, что с 2014 года был главой агентства «РИА Новости — Украина». В 2018 году его арестовали в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке непризнанных на тот момент республик Донбасса, Вышинскому грозило 15 лет лишения свободы. В конце августа 2019 года его освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. При этом расследование дела в отношении него не прекращали. Позднее он приехал в Москву, при этом собирался вернуться в Киев, чтобы участвовать в судебных заседаниях и «доказать свою невиновность». Однако вскоре его госпитализировали, из-за чего он не смог поехать. В том же году его ввели в состав Совета по правам человека при президенте России, он курировал вопросы соблюдения прав российских представителей средств массовой информации за рубежом.

В России он вел авторские программы на ВГТРК, в частности «Типичная Украина», был автором материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы «Россия сегодня». Написал книгу о времени, проведенном в украинском СИЗО, — «Жил напротив тюрьмы».

Вышинский, как добавляет агентство, родился в Днепропетровске, в журналистику пришел в 1996 году. Работал на местном «11 канале», затем на ICTV. В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собственным корреспондентом в Киеве.

В сентябре 2015 года получил российское гражданство, сохранив при этом и украинское.