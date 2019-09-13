Вышинский заявил о госпитализации

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован и не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября, передает РИА Новости.

По словам журналиста, 12 сентября он передал адвокату справку о госпитализации. Вышинский уточнил, что «госпитализирован для углубленного медицинского осмотра», который он не проходил последние полтора года.

Адвокат журналиста Андрей Доманский сообщил агентству, что передал 13 сентября ходатайство в суд. Ранее Вышинский заявлял, что намерен участвовать в судебном процессе.

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После освобождения и приезда в Москву Вышинский сообщал, что планирует продолжить заниматься журналистикой. Он посетовал на то, что редакция «РИА Новости Украина» сильно пострадала в результате обысков.

7 сентября Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 35». Вышинский был среди участников обмена. В аэропорту его встречали гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева.

Кирилла Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года по обвинению в государственной измене. Он отрицает свою вину. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из СИЗО под личное обязательство.

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