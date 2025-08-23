Мир
Во Франции осудили Макрона словами «получает пощечины»

Политик Филиппо назвал безрассудной идею отправки европейских войск на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал инициативу ряда европейских лидеров об отправке войск на Украину. Об этом он написал в социальной сети Х.

Филиппо назвал безрассудной идею отправки европейских войск на Украину. Он осудил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что тот «получает пощечину».

«Макрон хочет отправить солдат на Украину ? Пока что он получает одну пощечину за другой! Французская армия совершенно не горит желанием. Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие!» — сказал политик.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска на Украину. Однако он отметил интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных воинских контингентов.

