Во Франции осудили Макрона словами «получает пощечины»

Политик Филиппо назвал безрассудной идею отправки европейских войск на Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал инициативу ряда европейских лидеров об отправке войск на Украину. Об этом он написал в социальной сети Х.

Филиппо назвал безрассудной идею отправки европейских войск на Украину. Он осудил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что тот «получает пощечину».

«Макрон хочет отправить солдат на Украину ? Пока что он получает одну пощечину за другой! Французская армия совершенно не горит желанием. Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие!» — сказал политик.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска на Украину. Однако он отметил интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных воинских контингентов.

