Во Франции призвали отправить на Украину миротворцев ООН

Французский политик Меланшон поддержал отправку на Украину миротворцев ООН

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон поддержал отправку на Украину миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом он высказался в интервью телеканалу BFMTV.

Политик призвал отправить на Украину миротворцев ООН, чтобы обеспечить ее гарантии безопасности, но не войск НАТО.

«Итак, должны ли в составе ООН быть французы? Да, как, например, в Ливане, где есть миротворческие силы, в состав которых входят французы», — сказал он.

По мнению Меланшона, присутствие войск НАТО на территории Украины не способствует мирному урегулированию конфликта с Россией.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска на Украину. Однако он отметил интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных воинских контингентов.

