Адвокат запросил миллионы рублей у жены пропавшего на СВО россиянина

В Дагестане адвокат запросил два млн рублей у жены пропавшего на СВО россиянина

В Махачкале, Республика Дагестан, адвокат запросил два миллиона рублей у женщины за то, чтобы заняться делом ее пропавшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине мужа. Информацию об этом опубликовал местный журналист Расул Асад в своем Telegram-канале «Спросите у Расула».

Россиянка сообщила журналисту, что ее супруг пропал без вести на СВО 10 месяцев назад. Она осталась одна с двумя детьми, одному из которых четыре года, другому — четыре месяца. Самостоятельно оформить необходимые документы у женщины нет возможности, а адвокат запросил за свои услуги два миллиона рублей, которых у нее нет.

«Надо обращаться в суд и добиваться выплат. Я даже не знаю, с чего начинать, и финансовое положение сейчас сложное у меня. Сама живу в селе», — написала женщина.

