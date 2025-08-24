Мир
Белый дом объяснил отсутствие новых американских пошлин против Китая

Вэнс: США не вводят новых пошлин против Китая из-за больших санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

США не вводят дополнительные импортные пошлины в отношении Китая за его торговые связи с Россией, поскольку действующие тарифы уже достаточно высоки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, вопрос о причинах отсутствия новых санкций против Китая за сотрудничество с Россией «выдает непонимание происходящего». Он уточнил, что в настоящий момент пошлина на китайский импорт у Соединенных Штатов установлена на уровне 54 процента.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что вторичные санкции США против Китая за переработку нефти из России могут вызвать рост цен на мировом рынке.

