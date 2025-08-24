Забота о себе
11:31, 24 августа 2025Забота о себе

Россиян предупредили о скрытой опасности неправильно установленной пломбы

Врач Барагунова: Неправильно установленная пломба грозит головными болями
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Некорректное смыкание зубов после пломбирования повышает риск возникновения хронических головных болей и ряда других неприятных последствий, предупредила ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова. О том, какими скрытыми опасностями грозит неправильно установленная пломба, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, если установленная пломба нарушает правильное смыкание зубов, запускается цепочка изменений, которая со временем способна привести к стойким нарушениям работы челюстного аппарата. Одним из таких последствий она назвала хронические головные боли. «Даже минимальное нарушение прикуса способно вызвать перенапряжение жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава. Это напряжение передается на мышцы головы и шеи, из-за чего возникают головные боли напряжения», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

Еще одним последствием неправильно установленной пломбы она назвала щелчки, хруст в челюсти и боль при жевании. Их появление она объяснила изменением высоты зуба после пломбирования, из-за которого нарушается работа сустава.

Также, как отметила Барагунова, из-за неправильной высоты пломбы нагрузка на зубы распределяется неправильно. В результате эмаль быстрее стирается, прикус постепенно меняется, а соседние зубы начинают смещаться в сторону неправильного смыкания. Кроме того, из-за боли человек при жевании подсознательно начинает избегать жевания на стороне с неправильно запломбированным зубом и тем самым перегружает другую. Это приводит к неполному измельчению пищи и, как следствие, проблемам с пищеварением, добавила врач.

Ранее стоматолог-гигиенист Инна Гришина назвала главных виновников потемнения эмали. Она обратила внимание на то, что чаще всего зубы могут потемнеть из-за злоупотребления кофе, чаем и красным вином.

